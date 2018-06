Badmintonista Petr Koukal šel donaha, svlékla ho partnerka Jana Saudka

Novinářka a fotografka Pavla Hodková nafotila umělecké akty sportovců a dalších osobností, jimiž by chtěla zdůraznit jak krásu, tak zároveň křehkost a zranitelnost lidského těla.

"Určitě se tam objeví Tomáš Verner, Vašek Krejčík, Petr Koukal, Martin Koukal a možná Ondra Synek. Roman Šebrle a Bára Špotáková jsou s velikánským otazníkem, podle času před olympiádou, nebo po ní," řekla Hodková s tím, že její partner Jan Saudek na nahé sportovce nežárlí.

Plavec Rostislav Vítek a fotografka Pavla Hodková při focení pro kalendář nadace Rakovina věc veřejná

"Ne. Sportovci mají skutečně krásná těla, ale hlavně se s nimi báječně spolupracuje, protože nedělají z ničeho problém. Svléknou se a nekecají," dodala fotografka.

Jedním z modelů je i badmintonista Petr Koukal, který s nadaci Rakovina věc veřejná spolupracuje už více než devět měsíců. V roli modela nebyl poprvé, ale akty ještě nefotil.

"Měl jsem rakovinu varlat a potom, co jsem si prožil, po všech těch operacích a procedurách, které jsou s tím spojeny, tak člověk trošku toho studu ztratí. Pomůže i to, že jsme o tom veřejně mluvili, takže se to ví. Lidi se na to ptali. Takže je to jiné, mám k tomu jiný přístup. I když s focením bez oblečení žádné zkušenosti nemám, takže jsem trošku nervózní. Myslím, že to je pro dobrou věc a všichni to rádi podstoupíme," prozradil badmintonista, který teď čeká na verdikt, jestli pojede na olympiádu do Londýna.

"Pořád věřím, že to vyjde. Bude to sice o chlup, ale vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že by to nevyšlo. Pro mě by to byla velká sportovní tragédie. I když po tom všem, co jsem si prožil, vím, že život jde dál. Ale vůbec si tuto možnost nepřipouštím," prohlásil Koukal.

V kalendáři se objeví také veslařka Mirka Knapková, sportovní střelkyně Kateřina Emmons a možná i oštěpařka, světová rekordmanka a olympijská vítězka Bára Špotáková.

Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka na jedné z fotografií kalendáře pro nadaci Rakovina věc veřejná (2011)

Patronkou nového kalendáře pro rok 2013 bude modelka Vlaďka Erbová, která ho v předchozích letech také nafotila. Před dvěma lety pózovala sama a loni fotila společně s partnerem Tomášem Řepkou (více zde).