Badinková se chce letos vdávat

"Zatím se mi, a musím to zaklepat, všechno daří. Rolí mám spoustu, i když teď filmovou nabídku nemám. Asi bych ji časově ani nezvládla, protože vedle divadelní práce ještě studuji Akademii múzických umění," řekla Michaela Badinková.

Herečka je šťastná i ve svém osobním životě. "Je docela možné, že se letos budu vdávat. I když to může být až v příštím roce, to se ještě uvidí. A tak mám do nového roku jediné přání, aby ten můj život šel tak dobře jako dosud, aby mě nezasáhla nějaká osobní katastrofa," svěřila se Badinková, jíž se velice dotkla živelná pohroma v Asii a musí na ni pořád myslet.

"Moc o tom přemýšlím a myslím si, že lidé si sami mohou za ty pohromy, které na ně teď dopadají. Nejsou smířeni sami se sebou, natož s přírodou. Hlavně by měli být pokornější. Pořád si vymýšlejí nové věci a nové adrenalinové zážitky. Lidstvo by se mělo nad sebou zamyslet a něco se sebou dělat. Jinak ty katastrofy budou pokračovat," míní.