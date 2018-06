Baculky jdou do boje s jogurtem

Na jihoamerických billboardech, propagujících brazilskou značku nízkotučných jogurtů Fit, se vyjímají ženštiny, o nichž se hezky říká, že jsou "krev a mlíko", že je "lze za cosi chytnout", že jim "pánbůh nadělil", popřípadě že jsou to "kusy pořádnejch ženskejch". Neboli že jsou tlusté.

Se sukní jedné si hraje vítr na způsob slavného snímku Marilyn Monroe, druhá evokuje Sharon Stone ve slavné scéně Základního instinktu, ve které se kvůli jejím kalhotkám (které nechala doma) detektivové permanentně potí. Třetí se rozkošnicky rozvaluje uprostřed záplavy růžových lístků. Čímž Mena Suvari trápí Kevina Spaceyho v Americké kráse.

Zatím žádný problém. Holky jsou to vlastně pěkné a rajcovní. Jenže dole na billboardech je k vidění nápis "Na to zapomeňte. Mužské preference se nikdy nezmění." A z reklamy je náhle sarkasmus, čímž je oheň na střeše.

V oblasti, kde čas od času zemře mladá modelka na anorexii a podvýživu, je reklama tvrdící, že korpulentnější dámy jsou prostě bez šance, totiž trochu problém. Navíc baculky se urazily a vznášejí proti reklamě protesty.

Při tom by stačilo zajet si na jižní Moravu a podívat se na Věstonickou venuši. Ženská je to opravdu hodně bohem obdarovaná a Mamutíkovi a spol. se podle všeho líbila. Prostě každému, co jeho jest. Někdo má rád vdolky, někdo nízkotučné jogurty a někdo větší než malé množství lásky, nebo jak to říct.