Babyboom u slavných: Céline Dion má dvojčata, otcem je i Matt Damon

Třiačtyřicetiletá Dion, která má s osmašedesátiletým manželem, hudebním producentem René Angélilem devítiletého syna René Charlese, se snažila mít další děti několik let a nakonec podstoupila umělé oplodnění. Letos v září oznámila, že dvojčata, která čeká, budou chlapečci. Před týdnem byla kvůli riziku předčasného porodu preventivně přijata do nemocnice na Floridě.

Podle amerického časopisu People dvojčátka přišla na svět císařským řezem a jsou v pořádku. Narodila se však před termínem a několik dní budou v inkubátoru. Zpěvačka prý po porodu odpočívá.

Matt Damon s manželkou

Herci Damonovi a jeho manželce Lucianě se ve středu v New Yorku narodila dcera Stella Zavala. Podle Damonovy mluvčí se všem daří skvěle.

Čtyřicetiletý Damon a jeho o pět let mladší žena spolu již mají čtyřletou Isabellu a o dva roky mladší Giu Zavalu. Vychovávají také Lucianinu dceru Alexu z dřívějšího manželství, kterou Damon adoptoval.

Matt Damon se proslavil ve filmech jako Dobrý Will Hunting, Talentovaný pan Ripley nebo Skrytá identita.

Céline Dion by se v březnu příštího roku měla vrátit do Las Vegas, kde vystupovala po řadu let. Angažmá v hotelu Caesar Palace v Las Vegas z ní udělalo jednu z nejlépe placených zpěvaček světa.