Baby z Hříšného tance porazila rakovinu a znovu ovládne parket

Herečka Jennifer Grey utrpěla před 22 lety těžkou autonehodu, po které má trvale poškozenou krční páteř. Když dostala nabídku, aby tančila v americké obdobě soutěže StarDance... když hvězdy tančí, rozhodla se podstoupit lékařskou prohlídku.

"Loni mě krk příšerně bolel, tak jsem jim řekla: 'Nechte mě jít nejdřív na prohlídku, ať zjistíme, jestli to vůbec mohu dělat'. Tak jsem šla za neurologem, o kterém jsem slyšela, že je nejlepší a řekla mu, že chci jít do Dancing With the Stars a co mám udělat, abych to zvládla," popsala Grey pro Zap2It.

Lékař jí ale našel v krku malý uzlík. "Nechtěla jsem jít na operaci, ale řekl, že musím. Vyndal půlku a ukázalo se, že je to zhoubný nádor. Tak jsem šla na další operaci, kde vyjmuli zbytek. Ještě víc operací mi dělali předtím zezadu na krční páteři. Takže mám teď úplně nový krk," řekla s nadsázkou herečka, která věří, že se rakoviny definitivně zbavila.

Jennifer Grey v taneční soutěži změří síly mimo jiné s Davidem Hasselhoffem

Pustila se tedy do náročných tréninků a to i přesto, že tím riskuje ochrnutí. "Stačí jeden drobný pád a ochrnu. Ale život je krátký a člověk musí riskovat, aby si ho užil," věří Jennifer Grey. "Teď je mé tělo v pořádku a rakovinu už nemám," dodala.

Na rakovinu zemřel loni v září její herecký partner z filmu Hříšný tanec Patrick Swayze. Jennifer Grey ne něj vzpomíná jako na skutečného kovboje s křehkým srdcem. Podle jejích slov byl tak odvážný dělat si věci podle svého, že ji vůbec nepřekvapilo, jak statečně s nemocí bojoval.