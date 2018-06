Baby neseděla v koutě a vyhrála, Jennifer Grey si vytančila trofej

Jennifer Grey začala soutěž vystoupením na píseň z filmu Hříšný tanec a když se dostala až do finále, všichni čekali, že předvede taneční prvek, kterým se nejvíc proslavila. Zvedačku z Hříšného tance jí ale zakázal lékař kvůli operaci krční páteře, kterou prodělala minulý rok. I tak ale Jennifer Grey celou soutěž s přehledem vyhrála a porazila svou největší soupeřku dvacetiletou dceru bývalé kandidátky na viceprezidentku Spojených států Sarah Palinové Bristol.

Jennifer Grey při zvedačce s Patrickem Swayzem Jennifer Grey a Derek Hough při finálovém tanci

Během soutěže trápily Jennifer Grey zdravotní problémy. Utrpěla několik zranění včetně prasklé ploténky, která ji ze soutěže málem vyřadila.

Padesátiletá herečka, která má za sebou léčbu rakoviny, se ale nevzdala a během přímého přenosu vždy podala perfektní výkon. "Je to sladká odměna na konci této bouřlivé cesty a stálo to za každou vteřinu. Byla to životní šance a já jsem vděčná, že jsem ji nepropásla," řekla dojatá Jennifer Grey, když spolu s partnerem Derekem Houghem převzala trofej.

Dvacetiletá Bristol Palinová neměla proti slavné Baby šanci, i když si vítězství velmi přála. "Vyhrát by znamenalo hodně. Bylo by to jako ukázat vztyčený prostředníček všem lidem, kteří nenávidí mou matku a mě," řekla Palinová krátce před vyhlášením vítězky.

Bristol Palinová a Mark Ballas David Hasselhoff zazpíval znělku Pobřežní hlídky

Finálového večera se zúčastnili všichni soutěžící, včetně Davida Hasselhoffa, který ze soutěže vypadl jako první. Během přenosu dokázal, že si ze sebe umí udělat legraci, když vystoupil spolu s tanečnicemi v červených plavkách jako z Pobřežní hlídky a zazpíval titulní píseň tohoto seriálu.