Babický už má vybráno, přítel Sokolové čekal na Slezáčka

"Asi se golfu věnovat nadále nebudu," prohlásila půvabná miss po prvním vyčerpávajícím tréninku. "Na první pohled to vypadá dost jednoduše, ale teď jsem se přesvědčila, že to zas tak jednoduché není. Alan je dost trpělivý učitel, ale se mnou by mu trpělivost asi brzy došla," dodala se smíchem modelka.

Babický je už zadaný

Přítomné modelky netušily, jestli má Alan Babický po rozchodu s moderátorkou Lucií Borhyovou novou přítelkyni, a tak ho Jitka Kocurová stále pobízela, že má možnost si z pěkných dívek vybrat tu nejkrásnější. "Já už mám vybráno," prohlásil však Alan Babický. Ale ani zvědavé moderátorce a modelce Jitce Kocurové neprozradil, která že je jeho vyvolená.

Miss ČR z roku 2004 Jana Doleželová si na Karlštejně svůj oblíbený sport nezahrála. Nedávno jí totiž ukradli ze sklepa její golfové vybavení a ještě si nestačila pořídit nové. Modelka Hanka Mašlíková ke golfu zase moc netíhne a jen zdálky sledovala, jak to jde těm druhým. Večer pak měli všichni hosté možnost sledovat Hanku a ostatní modelky v nové kolekci plavek a v sexy kožených modelech od návrháře Petra Lakrona.

Své Kačce věřím

Miss ČR Kateřina Sokolová se nemohla golfové party zúčastnit, a tak za sebe vyslala náhradu – svého přítele, studenta a modela Tomáše. Ten na večírku chtěl potkat především Bořka Slezáčka, aby si s ním vyřídil osobní účty. Slezáček se totiž před pár dny Kateřině dvořil v jednom pražském klubu, a rozvířil tak spekulace, že spolu mají poměr.

"Bořek Slezáček už je zapomenutá figurka a chce se zviditelnit po boku mé přítelkyně Kateřiny, která je teď hodně slavná celebrita. Jinak to nevidím, a své Kačce věřím, máme perfektní vztah," prohlásil přítel nejkrásnější české dívky roku 2007.