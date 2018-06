Babička hájí mužství Timberlakea

"Můj vnuk se rozhodně nemusí stydět za to, co má v kalhotách," reagovala stará dáma v interview pro britský deník The Sun na její výpad.

Dodala, že po fyzické stránce je k milostným hrátkám vybaven víc než dostatečně. "Odmalička jsem ho vychovávala, a tak to musím vědět nejlépe," zdůraznila Sadie Bomarová.

Zda se jí svým prohlášením podařilo zvýšit sebevědomí potupeného hudebníka, není známo. Na druhé straně si však v očích reportérů vysloužila pověst experta na přednosti příslušníků silnějšího pohlaví.

"Vždyť co o nich může na rozdíl od ženy s letitými zkušenostmi vědět rádoby protřele se chovající mladičká Britney?" ptá se poněkud potměšile britský tisk.