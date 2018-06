Babička chce v helikoptéře obletět svět

"Myslím, že to mám v genech po rodičích. Když jsem byla malá, brávali mě na dobrodružné výlety," řekla Murrayová, která již navštívila Bhután, běžela maraton v Keni a podobnou cestu helikoptérou už jednou podnikla. Ani nejtěžší přírodní potíže jí nepřinesly tolik těžkostí jako vládní byrokracie v některých zemích, nad kterými letěla. Nedávno byla nucena změnit trasu přeletu nad Čínou, poté, co její kolega Colin Bodill, který se snaží o první let kolem země v ultralehkém letadle, byl donucen přistát čínským vojenským letectvem.

Oba britští dobrodruzi momentálně čekají v Japonsku než dostanou povolení z Moskvy na přelet ruského území. Jejich další plánovaná cesta povede na sever od Japonska na Sibiř a poté přes Beringovu úžinu na Aljašku.

Murrayová i Bodill, kteří mají několik vnuků, nechtějí pouze dosáhnout světového rekordu, ale také doufají, že vydělají 1 milion dolarů, jenž poskytnou na dětskou charitu.