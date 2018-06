Babica končí na Nově kvůli financím, štěstí zkusí u konkurence

„Pochopil jsem to tak, že Nova náš pořad zařadila do kategorie přímo ziskových projektů bez ohledu na sledovanost. To znamená, že náklady na výrobu musí pokrýt sponzoři a klienti ještě dřív, než se začne vysílat. Náklady na Babicovy dobroty byly pokryty zhruba z devadesáti procent, a to asi nestačí,“ uvedl v oficiálním prohlášení producent a manažer Jan Lacina.

„Musím uznat, že vybrat mě musel být pro tehdejší vedení Novy docela risk. Ale vyšlo nám to a já chci dnes lidem, kteří tenkrát Novu vedli, poděkovat za tu odvahu,“ komentuje svůj odchod Jiří Babica.

Nova oficiální důvod konce Babicových dobrot zatím nesdělila. Jisté je, že volné místo v televizním programu zaplní jiný „lidový kuchař“, Ladislav Hruška, který se proslavil v Televizních novinách levným vařením.

Babicův manažer Lacina nyní jedná s dalšími televizemi. Je tak možné, že se kuchař objeví na konkurenční stanici. „Jirka dokázal, že může být velkou hvězdou, že mu lidi věří a mají ho rádi. A to jsou kvality, na kterých je celý televizní byznys postavený. S televizemi samozřejmě jednáme hned teď, ale klidně si můžeme dát i nějaký čas pauzu a pořádně si promyslet nový projekt. Obavy nemáme, každý v branži ví, že je tu kuchař, který když začne vařit, statisíce lidí ho při tom chtějí vidět,“ dodal Lacina.

Jiří Babica natočil pro Novu celkem 194 dílů a v nich ukázal divákům bezmála 600 receptů. V jeho kuchyni vařilo více než 50 slavných osobností. Babicovy dobroty patřily k nejsledovanějším víkendovým pořadům Novy.

