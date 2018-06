Babča z Kameňáku: Je hubatá na sestřičky a paří do rána

Anna tráví své stáří v Domově důchodců v Dejvicích, kde měli nedávno pěkné pozdvižení!



Babča totiž slavila jednaosmdesáté narozeniny a její přátelé pro ni uspořádali velkou party! Gratulovat přišla celá řada lidí v čele s režisérem Zdeňkem Troškou, hercem Josefem Lauferem a písničkářem Mirkem Palečkem. Nejčastějším dárkem byly bonboniéry, kterými prý bude babča zásobovat celý domov.

Kromě příjemného povídání a vzpomínání na různé zážitky se jedlo a pilo. Alkohol byl však zakázán. "Při posledním výletě na charitativní večer do Broumova se paní Vejvodová strašně opila a tančila do šesti do rána. To se už nemůže stát," odůvodnila své rozhodnutí ředitelka domova paní Eva Kalhousová. "Elánu má Anička na rozdávání. Do nového roku bych si ale přála, aby nebyla tak hubatá na sestřičky. Pořád je komanduje," dodala.

Všichni účastníci oslavy zažili v závěru pěkně krušnou chvilku. "Aničce podjela židle a spadla na zem. Pomohl jsem jí vstát a byl jsem opravdu rád, když jsem zjistil, že je v pořádku. Teprve nedávno si vyléčila zlomenou ruku," popsal situaci Zdeněk Troška.