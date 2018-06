Až příliš velká podoba: Jany Bobošíkové drží basu i v byznysu

"Mámu obdivuju v tom, jak tvrdě pracuje, jak se dokáže o nás postarat. A ještě nám uvařit. Neznám takovou druhou ženskou," řekla iDNES.cz čtyřiadvacetiletá Jana Bobošíková mladší, která dřív žila především v zahraničí.

Nyní je zpět v Česku, podílí se na chodu personální agentury a podniká s moderní kosmetikou. Talent pro byznys jí ostatně pomáhají rozvíjet oba rodiče, jak otec Pavel, tak matka Jana, s níž se letos poprvé zapojí do spolupráce na soutěži Muž roku.

"Naše firma spolupracuje s loňským Mužem roku Janem Hájkem, letos jsme navíc jedním z partnerů, takže se soutěži budu také aktivně věnovat," upřesnila dcera Jany Bobošíkové, která, na rozdíl od matky, v porotě soutěže nezasedne, mámě prý bude maximálně tajně radit.

"Rodina ví, že má aktivní matku," říká Jana Bobošíková.

A jaký vztah mezi sebou Jany Bobošíkové mají? "Vřelý," odpovídají shodně, bez konkrétního pojmenování, zda se jedná pouze o vztah matka-dcera, nebo i kamarádský. "U nás jsou věci v mnoha směrech nekategorizovatelné, to samé platí i o našem vztahu," objasňuje čtyřiadvacetiletá podnikatelka.

Jana Bobošíková starší se již několik let uplatňuje jako politička, která mnohé zkušenosti nasbírala během své novinářské kariéry. Co zůstává stejné, je prý pracovní nasazení, které se ovšem nikdy nesmělo dotýkat rodiny.

"Nemyslím si, že by se moje aktivity nějak promítaly do rodinného života. Rodina je na prvním místě, i když chápu, že to tak nemusí z vnějšku vypadat," uzavírá Jana Bobošíková, která kromě Jany má i dceru Pavlu.