Až později jsem se dověděl, že jeho vrtule dokázala jak nic odříznout hlavně čtyř kulometů, které z naší paluby vykukovaly. No a mě vzala přes obličej.

co napadáJana Saudka fotografaVíkend začíná. Setkávám se zase s ostatními dědky, mými vrstevníky - a dáváme úryvkovitou řeč. Ale sotva vejdu, oni už hrrr na mě: »Díval ses včera? Viděl si to?« Pro Boha: co jsem to měl vidět? Asi nějaké strašné neštěstí na magistrále, kudy denně projíždím, ale ukazuje se, že to bylo něco mnohem horšího: včerejší program televizní! Těžko, přetěžko, na rozdíl od upovídaných moderátorů, hledají ti mí staříci slova: »Byl tam přeci ten... no ten, jak se jmenuje... má dceru!« »No ten... ten,« přizvukují ostatní, »byl hroznej!« »A co si říkal tý, co zpívá... tý... tý...« Hrome! Jsem přistižen při nekulturnosti: nedíval jsem se! Zpívá? Napovídám: »Jarmila Šuláková...« Jsem hrubě okřiknut a posílán tam, odkud se ještě nikdo nevrátil... Pak mluví, ti věrní televizní diváci, jeden přes druhého: v jiném programu tam vyprávěli vtipy! Jeden se mi pokoušejí převyprávět. Zdvořile předstírám, že jsem ho nikdy neslyšel, ale slyšel jsem jej už za první republiky - povinně se směju a vypadám, jako když čert brečí... Jinde zas volili missku! Taky jsem nesledoval, ale představuji si, že tam muselo být ještě víc chlípných dědků než teď kolem mě, ale těm mým kamarádům tady se ta duchaplná vítězka pořád ještě nezdála dost hezká, a přitom vím, že každý má doma důchodkyni-krokodýla... Jedu domů. V autě zapínám rádio: uměle veselý hlas moderátora hlaholí; telefonem zavolal nějaké dívce a ohromil ji přívalem prázdných frází: »Co právě děláš,« drze jí tyká... ticho. »Připravuješ se na diskošku, viď?« »Ani ne,« vypraví ze sebe dívčina namáhavě - »A co 'Filda' Collins?« láká ji ten překotný hlasatel, co se se zpěvákem, podle té familiární přezdívky, jistě zná, ale dívčina ze sebe vysouká »No - ten mě nebere«, a já vypínám: zdá se, že jsme rozděleni na rozjuchané baviče a rozpačité posluchače - je mi nanic. Kolem dálnice veselé billboardy s vyskakujícími mladými lidmi, jaké jsem nikdy neviděl - každý v ruce telefon -, jeden dokonce stojí na svalnaté paži, na nohou ve výšce skateboard jak přilepený - usuzuji z toho, že všichni jsme tančící skejťáci a při tom křepčení si telefonujeme GSM banking nebo do Sao Paula (komu?), a vzpomínám na své kamarády - penzisty, kteří se jim ani trochu nepodobají... Jděte mi do háje, mumlám vztekle...