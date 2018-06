Soutěžící nás někdy opravdu naštvou, říkají moderátoři AZ-kvízu

Na jednoho z největších smolařů si vzpomenou hned. „Vyhrál, šel to oslavit a ráno se na něj nemohli doťukat na hotelu,“ vypráví Eva Machourková.

A Aleš Zbořil dovysvětlí: „My vždycky radíme postupujícím, kteří přespávají do dalšího dne: Nevybírejte si tu výhru dneska, nechte to až na odjezd. Tenhle neposlechl, dokonce pohostil ostatní, ti ale včas odešli a on dorazil až kolem jedenácté dopoledne. Všem se strašně omlouval, ale mezitím se natočily další díly a on sportovně uznal, že už postoupit nemůže.“

Největší tajnůstkáři? Policisté. A hned po nich učitelé. „Nechtějí prozradit, na jaké předměty mají aprobaci,“ odpozorovala Machourková s tím, že pro ně má pochopení. „Představte si, že byste o sobě prozradil, že učíte češtinu, a pak byste se před diváky shodil tím, že vyhoříte na češtinářské otázce. Takže tu konspiraci naprosto respektuju.“

Nejvíc je šokoval soutěžící s osobitým přístupem k výběru políček. „Každé písmeno uvozoval zločinem - V jako vražda, U jako uškrcení. Zřejmě myslel, že je vtipný, ale já byl při natáčení zdrženlivý, spousta lidí u obrazovek tohle těžce snáší, navíc z něj čišela jistá samolibost,“ říká v rozhovoru Zbořil.

„Nebyl vůbec hloupý, ale všechny členy štábu tenkrát upřímně štvala jakási morální nespravedlnost, že měl ohromné štěstí, vítězil a z losovacího bankomatu pak vytahoval obrovské částky. Takovýhle hňup!“

Od listopadu čeká AZ-kvíz nová etapa. „Skládáme ve spolupráci s Českou televizí pódiovou podobu, se kterou budeme jezdit po vlastech českých a moravských,“ prozradil Zbořil.

„Lidé si budou moci zahrát o ceny, ale i přihlížet jako diváci a bude to podpořené historkami ze zákulisí z uplynulých let. Poslední listopadový den máme předpremiéru ve Žďáru nad Sázavou, premiéru 1. prosince v Brně. A dál? Uvidíme.“