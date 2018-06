Avril šokovala vztyčeným prstem

14:47 , aktualizováno 14:47

Do sporu s hudební stanicí MTV se dostala populární kanadská zpěvačka Avril Lavigne poté, co v přímém přenosu ukázala na kameru vztyčený prostředníček. Impulzivní Avril tak jasně dala najevo, co si myslí o novinářích. Jaký trest ji od šéfů televizní stanice čeká, není prozatím jasné.