Avril Lavigne se po dvou letech rozešla s přítelem

"Nefungovalo to, a tak každý chtěl jít svou cestou," řekl zdroj časopisu.

Podle něj měli sedmadvacetiletá zpěvačka a o rok starší model opačné názory na manželství. Zatímco Avril Lavigne se chtěla vdávat, Jenner se do ženění nehrnul.

Zpěvačka má přitom už jedno neúspěšné manželství za sebou. V roce 2006 si brala zpěváka skupiny Sum 41 Derycka Whibleyho. Rozvedli se v roce 2009.

"Ona se chce usadit, ale on na to není připravený. Jejich problémy začaly v létě, když vyrazila na turné a byla pořád pryč," dodal zdroj pro Life & Style.

Ještě v listopadu zveřejňovali Avril Lavigne a Brody Jenner na internetu své zamilované fotografie.

Časopis Us Weekly zase uvádí jako důvod rozchodu práci. Brody prý dostával řadu nabídek z různých televizních show, ale Avril mu je zakazovala. "Oba byli nešťastní, protože on chtěl svou kariéru a ona, aby byl s ní. On nepracoval a chtěl," řekl zdroj časopisu Us Weekly.

Pár nechce zprávy o rozchodu komentovat.