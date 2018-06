Avril Lavigne se chce ukazovat

Jednadvacetiletá zpěvačka podepsala smlouvu s modelingovou agenturou Ford, kterou vlastní Elizabeth Jaggerová. Ta ji zaručí účinkování v reklamních kampaní vyhlášených módních značek.

"Chci dělat všechny ty nádherný reklamy na luxusní věci, který jsou v časopisech. Když si jimi listuju, říkám si, že sice nejsem dost sexy a vysoká, ale že bych něco takového taky dokázala nafotit," prozradila Avril v rozhovoru pro Harper´s Bazaar.



Důkazem, že se opravdu chce zbavit image uličnice, díky kterému si získala miliony fanoušků po celém světě, může být její experimentování s kosmetickou a oblečením. "Začínám se cítit jako ženská. Starám se víc o vlasy, začala jsem používat make-up a dbám na to, jak vypadám. To je to nejlepší na ženství," svěřila se zpěvačka s tím, že agentuře Ford rozhodně neudělá ostudu.



"Když se do něčeho opřu, dokážu být naprostá profesionálka. Můj vstup do módního průmyslu skutečně není jen nějakým rozmarem, který mě za několik týdnů přejde. Své působení na módních molech myslím naprosto vážně," dodala.