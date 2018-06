Avril Lavigne potvrdila rozvod s Whibleym. Zůstáváme přátelé, říká

"Deryck a já jsme spolu byli šest a půl roku. Byli jsme kamarádi od mých sedmnácti let, začali jsme spolu chodit, když mi bylo devatenáct, a vzali se, když mi bylo jednadvacet. Jsem vděčná za všechen ten čas, co jsme spolu prožili, a jsem vděčná za to, že zůstáváme přáteli," napsala zpěvačka na svém webu.

"Posledních šest a půl roku bylo nejúžasnějším obdobím mého života. Je smutné, že to skončilo, ale Avril a já jsme pořád rodina a jdeme dál v maximálně pozitivním naladění. Naše rozhodnutí jít každý svou cestou bylo přátelskou shodou a v mém srdci bude mít ona vždy výjimečné místo a navždy bude úžasnou a okouzlující kamarádkou. Děkujeme celé naší rodině, přátelům a fanouškům za podporu," napsal zase devětadvacetiletý Whibley na svém profilu MySpace.

"Obdivuji Derycka a velmi ho respektuji. Je to nejúžasnější osobnost, kterou znám, a miluji ho celým svým srdcem. Deryck a já se rozcházíme v pozitivním naladění. Děkuji celé naší rodině, přátelům a fanouškům za podporu," dodala na svém webu Lavigne.