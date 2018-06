Myslela jsem, že umírám, přiznala nemocná Avril Lavigne

Lavigne měla potíže delší dobu. Byla letargická a slabá. Lékaři ale nevěděli, co jí přesně je. Když si loni v říjnu vyrazila do Las Vegas, aby oslavila své kulatiny, její stav se zhoršil.

„Sotva jsem jedla, a když jsme šli do bazénu, musela jsem odejít a jít si lehnout do postele. Přátelé se mě ptali: Co se děje? Nevěděla jsem,“ řekla zpěvačka magazínu People.

Lymskou boreliózou se nejspíš nakazila po kousnutí klíštětem někdy loni na jaře. „Netušila jsem, že pupínek po kousanci může způsobit tohle. Byla jsem upoutaná na lůžko po dobu pěti měsíců. Cítila jsem se, jako bych nemohla dýchat, mluvit, ani se pohnout. Myslela jsem, že umírám,“ dodala.

„Byly chvíle, kdy jsem se celý týden nemohla sprchovat, protože jsem sotva mohla stát. Připadala jsem si, jako by ze mě vysáli celý život.“

Kanadská zpěvačka se ještě stále zotavuje doma v Ontariu, kde tráví čas s rodinou, sleduje filmy a s fanoušky komunikuje prostřednictvím sociálních sítí.