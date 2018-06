Autorka Sexu ve městě: Carrie a Božský by se v reálném životě rozvedli

Příběh, který zavedl kamarádky Carrie, Mirandu, Charlotte a Samanthu do Abú Zabí, je podle Bushnellové až příliš nereálný. Diváci si to však patrně přáli, stejně jako řešení problémů s láskou.

"Myslím, že v druhém filmu Carrie Bradshawová nemohla být už ta nevinná dívka. Ale oni byli lapeni v tom, co chtělo a očekávalo publikum. Realisticky vzato, žena středního věku, která je vdaná a nemá děti, by se mnohem víc zaměřovala na svou kariéru a méně na to, zda ji pan Božský miluje nebo nikoliv," míní Bushnellová.

Spisovatelka by prý byla radši, kdyby ve druhém filmu nechali Carrie třeba kandidovat na starostku New Yorku a Samantha by jí pomáhala. Carrie by podle ní nemohla víc než 15 let psát jen sloupek v novinách a navíc by s panem Božským v reálném životě neskončila. "Pokud ano, už po roce by se rozvedla," dodala.

Z filmu Sex ve městě 2

Osmačtyřicetiletá herečka Sarah Jessica Parkerová je podle spisovatelky na roli Carrie v případném třetím pokračování filmu moc stará.

"Víte, myslím, že je to takový test vaší velkorysosti. Sarah je milá holka a já bych byla ráda, aby si to nevyložila zle, ale její angažmá v roli už je divné," prohlásila Bushnellová.