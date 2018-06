Autorem románu o lásce je Saddám

První vydání i dotisky byly okamžitě rozebrány. Počátkem roku se v Iráku objevily zprávy, že z knihy vznikne dvacetidílný televizní seriál. Novela Zabíba a král vypráví příběh panovníka, který vzplane hlubokým citem k ženě, jež je však již provdána.Ale komplikace přichází z jiného směru, než by čtenář čekal.Král má skvělý vztah ke svým poddaným, což má symbolizovat i jeho láska k Zabíbě - a to se stává trnem v oku ostatním závistivým vladařům v sousedství. Začnou proti němu kout pikle. Nakonec převezme vládu nad královstvím "výbor lidu"; je to skupinový orgán, protože králi by se nemohl postavit žádný člověk sám o sobě.Zabíba je zabita a předtím znásilněna. Stalo se tak 17. ledna, což je výroční den začátku války v Perském zálivu roku 1991, po níž byl Saddám Husajn vyhnán z okupovaného Kuvajtu. Znalci Iráku říkají, že žádný obyčejný irácký spisovatel by si nedovolil použít právě toto citlivé datum. Většina Iráčanů věří, že román napsal právě Saddám Husajn. Objevuje se však i jiný možný autor: jeho syn Udaj.Vodítkem k němu by mohly být nezvykle otevřeně popsané sexuální scény. Udaj má v zemi pověst známého sukničkáře. O knihu se zajímají i tajné služby. Agentura AP napsala, že americká špionáž údajně věří, že pokud Saddám není sám autorem, přinejmenším velmi důkladně dohlížel na vznik knihy. CIA rovněž prý podrobila knihu Zabíba a král zevrubnému rozboru, neboť tak získala možnost pochopit hlavní motivy Saddámova politického myšlení.