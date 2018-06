Autor Úsměvu věnuje výhru vytopené škole

O škole, která fotoaparát s tiskárnou dostane, rozhodne ministerstvo školství.

Drobné dárky vyhrál za snímek RENATA Roman Pořízek, za LABRADORKU KESSY Alex Stočes, za HRÁTKY S JEZEREM Šárka Frýdlová, za HEDVIKU V. Sýkora a za fotografii s názvem ZASNÉNÁ Blanka Kilbergová.

Prosíme autory vítězných fotografií, aby redakci iDNES (idnes@idnes.cz) sdělili adresu, na níž bychom mohli výhry poslat.

Celkem jsme na webu iDNES zveřejnili na 500 snímků, ale přišlo jich mnohem víc. Podle pravidel jsme však mohli zveřejnit jen jeden snímek od každého autora.

Zvířata soutěžila také

Do redakce přišly kromě krásných žen a dívek, také jen části těl a dokonce jste posílali i zvířata. Jestliže jste obhájili v popisku nebo v názvu fotografie, že se skutečně jedná o krásku, tedy o živého tvora půvabnějšího pohlaví, pak jsme snímek zařadili. I když části těl, stejně jako zvířata, jsme považovali spíše za vtipné, než za favority.



Od každého autora zveřejňujeme až do konce srpna pouze jeden snímek. Kromě fotografií neodpovídajících zadanému tématu, si redakce vyhrazuje právo vyřadit snímky vulgární, hraničící s pornografií a snímky nekvalitní.

Hlasy 20 snímkům, které postoupily do finále, najdete ZDE. Jak se vám líbí?

Fotografiím mohou čtenáři vždy pod velkým snímkem přidělit své sympatie - a ohodnotit je od 0 do 100 procent. Názor čtenářů ovlivňuje pořadí snímků umístěných na seznamu.



Z fotografií pak po skončení soutěže vybere odborná porota složená z fotoreportérů deníku MF DNES absolutního vítěze a dalších 20 snímků do finále. V něm v září čtenáři svými hlasy rozhodnou o dalším pořadí a prvních pět iDNES odmění drobnými suvenýry.





Absolutní vítěz vyhraje digitální fotoaparát, novinku na trhu, a k tomu tiskárnu na fotografie, kterou lze s fotoaparátem propojit přímo i bez počítače. Cenu věnoval on-line obchod Compaqplus.cz

JAK SPRÁVNĚ FOTOGRAFOVAT radil vedoucí fotoreportér MF DNES Michal Růžička. Odpovědi najdete ZDE.



Historie soutěže

Letní fotosoutěž pořádá redakce iDNES už třetí rok. Na loňské téma Léto u vody přišlo více než 500 fotografií, celkem jste soutěžní stránky otevřeli téměř půlmilionkrát. Vítězem se před rokem stal policista z Chomutova se snímkem Krmení racka.