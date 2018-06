Autor, který byl nejsilnější v povídkách

Donald Barthelme (19311989) je spisovatel náležející k experimentující větvi moderní americké literatury. Jeho jméno je vyslovováno společně s autory jako Kurt Vonnegut, Thomas Pynchon či Richard Brautigan, abychom jmenovali tvůrce, jež můžeme znát z českých překladů. Barthelme studoval žurnalistiku, psal reportáže. Počátkem 50. let sloužil v armádě, po návratu se živil publicistikou, šéfoval intelektuálnímu čtvrtletníku Forum. Ve třiceti se stal ředitelem Muzea současného umění v Houstonu, ale zanedlouho se funkce vzdal a přestěhoval se do New Yorku, aby se věnoval literatuře. V roce 1962 nabídl první povídku New Yorkeru, uchytil se a v tomto listě publikoval pravidelně. Jeho texty a ilustrace k nim vyšly v osmi knihách, z nichž autor v 80. letech sestavil dva výbory - Šedesát povídek a Čtyřicet povídek. Výběrem z těchto svazků vznikl první český knižní titul Barthelmeho; připravilo jej Argo a vydalo pod názvem Padesát povídek (překlad Jiří Hrubý, Petr Dudek a Olga Špilarová, která také napsala doslov). Z této knihy byla vybrána povídka V muzeu Tolstého, která stylem svého humoru možná někomu připomene texty Woodyho Allena. Kromě povídek Barthelme za svého života publikoval tři romány a jednu knížku pro děti. Povídky však zůstaly jeho doménou a díky nim mu patří čelné místo v soudobém americkém písemnictví. Další tři knižní tituly pak vyšly z autorovy pozůstalosti (jeden román, svazek povídek a kniha esejů a interview). Kromě Padesáti povídek vyšly česky ukázky z autorovy tvorby v revue Světová literatura. Více informací o Donaldu Barthelmovi lze nalézt například na internetové adrese: www.eskimo.com/~jessanym/barth/.