Autopůjčovna staví kampaň na Topolánkovi, rada ji zatrhne

"Tohle byl pro nás standardní obchod, standardní zákazník. Máme jich mnoho nejen z politického, ale i veškerého občanského spektra," řekl iDNES.cz generální ředitel Sixtu František Pačes.

Inspiraci prý čerpal u kolegů v cizině, kde se podobně úderných kampaní vůbec nebojí. "Je to skutečně návaznost na to, co dělá Sixt v zahraničí. Jdeme cestou toho, že jsme apolitičtí a že je pro nás zákazník opravdu každý," dodal Pačes.

Mirek Topolánek na dovolené v Itálii v zapůjčeném džípu

Podle Rady pro reklamu kampaň překračuje hranici etiky, což v praxi znamená, že ji zřejmě zastaví. "Na radě rozhoduje arbitrážní komise, ale já jako prezident můžu říct celkem silný názor, že tento typ reklamní kampaně, kdy je využita autorita - a to bez ohledu na to, jestli s jejím souhlasem nebo bez jejího souhlasu - je porušením etického kodexu," řekl iDNES.cz prezident rady Radek Pokorný.

"S největší pravděpodobností budeme požadovat její stažení," dodal.

Němci reklamu nestáhli

V Německu se reklamní hvězdou stala stejným způsobem například ministryně zdravotnictví Ulla Schmidtová, které na prázdninách ve Španělsku ukradli služební auto a nezbylo jí nic jiného než si půjčit náhradní.

"Slibuji. Příště si pronajmu auto u Sixtu," prohlašuje na jedné reklamě ministryně a drží v ruce zákaznickou kartu firmy. - čtěte Okradená německá ministryně "pronajímá" v reklamě auta

Zobrazovaní lidé, kteří k propagaci pochopitelně nedali souhlas, si alespoň v Německu nemohou příliš stěžovat. Před deseti lety to zkusil například Oskar Lafontaine, který v té době byl největším soupeřem premiéra Gerharda Schrödera uvnitř sociální demokracie.

Schröder z něj sice udělal ministra financí, ale brzy ho donutil k rezignaci. Sixt se tehdy sarkasticky chopil příležitosti a vytiskl plakát s obličeji všech členů vlády, jen Lafontainův přeškrtl. Dílo doplnil kousavým textem: "Sixt pronajímá auta i pracovníkům ve zkušební době."

Billboardy s Mirkem Topolánkem se v Česku objeví do konce týdne, firma zabojuje o zákazníky i reklamou v tisku. "Tahle kampaň se bude spouštět od pátku, kdy by mělo viset asi sto billboardů tohoto ražení, poté do toho zapojíme doprovodná média," upřesnil ředitel Sixtu Pačes s tím, že hodlá na aktuální společenské dění reagovat i v budoucnu.