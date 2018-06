Odhalení na party Hlasu: Marešovo srdíčko a obtěžování Dary Rolins

5. finále Hlasu ČeskoSlovenska

Společná píseň tým Rytmuse - Proud Mary (Tina Turner)

Společná píseň tým Pepy Vojtka - We Will Rock You (Queen)



Peter Cmorík a Anna Veselovská - Wild Horses (Rolling Stones)

Janek Ledecký a Markéta Poulíčková - Come Together (Beatles)



Rytmus a jeho tým po 3. vyřazování: Kristýna Daňhelová, Anna Veselovská, Nikoleta Spalasová a Juraj Zaujec Pepa Vojtek a jeho tým po 3. vyřazování: Kristína Zakuciová, Barbora Švidraňová, Daniel Mrózek a Markéta Poulíčková

Kristýna Daňhelová - Most přes minulost (Lucie Bílá)

Nikoleta Spalasová - Show Must Go On (Queen)

Anna Veselovská - With Or Without You (U2)

Juraj Zaujec - Smooth (Santana feat. Rob Thomas)



Daniel Mrózek - Dani California (Red Hot Chilli Peppers)

Markéta Poulíčková - Beat It (Michael Jackson)

Barbora Švidraňová - Chlap z kríža (Szidi Tobias)

Kristína Zakuciová - Because The Night (Patti Smiths)