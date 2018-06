Autobusem už nejezdím

Diana Kobzanová, podle poroty soutěže Miss letos nejkrásnější dívka země, se ve světě modelingu pohybuje už několik let. Známá se ovšem stala až díky vítězství v boji o titul královny krásy. Od vyhlášení výsledků však uplynuly dlouhé čtyři měsíce. Jak se dnes cítí česká miss?Předpokládám, že po vítězství v soutěži Miss se teď musíte zúčastňovat spousty večírků a společenských akcí. Nevadí vám ty stále stejné řeči, co se tam vedou?To není o tom, jestli vám to vadí, nebo nevadí. Ono vám vlastně nic jiného nezbude. Musíte leccos překousnout... a taky frázovat. Lidi prostě chtěj, abyste říkala přesně to, co od vás chtějí slyšet.Svého přítele tam berete s sebou?Většinou ho nechávám doma. Myslím, že máme spoustu svých společných kamarádů, takže není třeba ho vodit do téhle společnosti. Nehledě na to, že on nemá modelky moc rád. A ani lidi, kteří se v tomhle prostředí pohybují.Už i český bulvární tisk neustále přináší pikantnosti ze života slavných lidí. Máte s tím i vy problémy?Abych řekla pravdu, bojím se ho. Vždycky když někam jedu a je tam trošku víc lidí, dávám si hroznýho bacha, co říkám nebo jak se chovám. Nerada bych si pak o sobě něco nemilého přečetla. Lidi jsou nevyzpytatelní. Když jsem třeba nabourala auto, zavolala jsem službu, aby ho přes víkend odtáhli někam na parkoviště. V pondělí byla fotka v Blesku. Na ní bylo moje nabourané auto a pán z odtahovky, jak na něj hrdě ukazuje. Třeba za to od nich dostal 5 tisíc...Co jste udělala?Napsala jsem mu mobilem zprávu s ironickým poděkováním za překrásnou fotku v Blesku. A víte, co mi odepsal? Prý není zač.To auto byl jeden z darů pro Miss České republiky. Měla jste ho pojištěné?To bylo jediné štěstí, že mě osvítil duch svatý a nechala jsem ho pojistit. Sice jsem u toho plakala, když jsem šla se složenkou na poštu, ale vyplatilo se to. Kdybych ho neměla pojištěné, tak bych asi nejezdila hodně dlouho.Jezdíte hodně?Teď jsem se konečně naučila parkovat v centru, takže jsem hrozně zlenivěla. MHD už jedu opravdu jenom v krajní situaci. Když mi pak večer volá kámoška, abych s ní šla na víno, tak jdu, ale místo vína si dám colu. Já už totiž v životě nepojedu na pražský Barrandov autobusem. Lidi mě samozřejmě znají, a tak koukají, jak se v tom autobuse držím. No jo, ona chudák nemá na taxíka, říkají si.Tu garsonku na Barrandově jste dostala do pronájmu zdarma na tři roky. Není ten byt pro vás malý?Já jsem spokojená. Kdybych měla větší byt, tak bych musela víc uklízet.Ještě na Miss jste byla blondýnka a teď je z vás najednou brunetka... Myslíte, že budete přitažlivější?A víte, že asi ano. Když jsem vylezla ze salonu, chlapi mě daleko víc pozorovali. A já si říkám, to snad není možný, chlapům se přece spíš líbí blondýny. Je ale pravda, že pro všechny to byl trochu šok, protože mě ze soutěže znali jako blondýnku. Říká se, že to blondýnky mají lehčí... Já si myslím, že barva vlasů vůbec nerozhoduje. Pokud se potkáte s blbem, tak je úplně jedno, jestli jste blondýnka, nebo brunetka.Vy se teď asi chystáte na Miss World?Ne pojedu až na Miss Universe. Příští duben do Portorika.Já myslela, že vítězka jede automaticky na Miss World.To není automatické. To rozhoduje agentura po domluvě s panem Zapletalem a s námi. Vyříkáme si, jaký k tomu má kdo názor, a podle toho se jede tam, nebo tam. Na Miss World jezdí většinou vyvinutější tmavovlásky. Vezměte si třeba Šeredovou, takový ženský tam mají mnohem větší šanci uspět. Proto tam letos pojede s největší pravděpodobností Andrea Fišerová a já pojedu na Miss Universe. Už jenom kvůli tomu, že to je americká soutěž, a když se tak dívám na televizi, tak jsou tam spíš vyšší hubený holky. Jsem ale radši. Kolem toho se vždy točí koloběh shánění šatů, sponzorů... A protože jsem tak trochu lenoch, raději pojedu až v dubnu.Nejkrásnější Češka roku 2001......měří 182 centimetrů, váží 63 kilogramů a její míry jsou 9062-92. Má modré oči a je přirozená blondýna (nyní odbarvená na světle hnědý odstín). Narodila se ve znamení Berana a ráda jí kuřecí maso. Letos maturovala na obchodní akademii.