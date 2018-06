Auto jako herna i jídelna

Prodejci si pod pojmem rodinný vůz obvykle představují bezpečné auto s prostorným kufrem, majitelé rodinných vozů pak něco, v čem v žádném případě nemohou svést svého šéfa. Po dětech tu kromě ozvěn smíchu zůstávají také žvýkačky přilepené na madle dveří, sedačky plné plyšových medvědů a zem posetá slupkami od banánů. Jednou z možností jak částečně předejít vzniku podobných škod je koupě tašky na hračky. Pokud se někdo rozhodne do kapsáře investovat, měl by se rozhodně ptát po omyvatelném výrobku. Do něj lze totiž bez obav uložit nejenom panenky a autíčka, ale také jídlo a pití. Tašky na hračky neslouží ovšem jenom dětem. V ětšina z nich se dá upevnit na zadní stejně jako na přední stranu sedadla, což ocení řidiči, kteří jezdí na delší cesty bez spolujezdce. Možnost využití nabízí také poutka po stranách kapsáře - není totiž problém jej pověsit na stěnu chatky v kempu nebo v jiném místě, kde zrovna trávíte dovolenou. Některé kapsáře lze použít také jako přenosné tašky, ty ovšem bývají cenově náročnější. Dobré kapsáře se pohybují v cenových relacích od 400 do 500 korun. Má-li někdo cestu do zahraničí, je výhodné se porozhlédnout tam, neboť nabídka bývá rozmanitější.