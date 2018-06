Australský sexuální průmysl vstupuje do politického boje

Zhruba pěti tisícům voličů budou zaslány výzvy, aby volili Mooreovou a ne kandidáta křesťanských demokratů, kteří jsou ohnivými odpůrci sexuálního průmyslu. Voliči mají být přesvědčováni, aby hlasovali pro svobodu a ne pro omezování svobody projevu a práva na výběr

zábavy.

Nadace kritizuje vládu premiéra Johna Howarda, která zrušila telefonní "žhavé" linky, na nichž se za příslušný poplatek vedou sexuálně laděné hovory. Podle Nadace přišlo vinou omezujících opatření o práci 3500 osob, přičemž 1,3 milionu Australanů ztratilo možnost těchto služeb využívat.

"To byl násilný útok na možnost prostých Australanů vidět a slyšet to, co si sami přejí v soukromí jejich domovů," řekl šéf Nadace John Davey.