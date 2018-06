Australský právník si nechal patentovat kolo

"Protože jediné, co ten úřad dělá, je to, že dá na podané žádosti razítko," tvrdí Keogh. Svěřil se, že si prý zatím prý nehodlá nechat patentovat oheň ani pravidelný koloběh úrody, i když o tom už uvažoval. Nový patentovací systém zavedla australská vláda před parlamentními volbami, které se budou konat koncem roku a do nich jde opoziční Australská labouristická strana s programem Národ vědění.

Opoziční politikové se budou mimo jiné snažit získat voliče tvrzením, že budoucnost Austrálie je ve vzdělání a že právě do něj, do výzkumu a do rozvoje je třeba masivně investovat.

Nechali si už vypracovat studii, z níž vyplývá, že dosavadní konzervativní vláda premiéra Johna Howarda v tomto smyslu naprosto selhala a že Austrálie se na poli vědy dostala na velmi podřadnou úroveň. Howard, který usiluje o třetí funkční období, chce kampaň postavit na slibech úsporného rozpočtu.