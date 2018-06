Austrálie zakázala dráždivou reklamu s Pamelou Andersonovou

Australská internetová společnost Crazy Domains chtěla mít skutečně crazy neboli šílenou reklamu pro své domény. A proto si najala Pamelu Andersonovou a angažovala její bujné vnady. Jejich reklama byla ovšem v Austrálii zakázána pro svou vulgaritu.

Klip začíná nevinně, Pamela jako šéfka společnosti vede jednání o tom, jakou doménu si firma zvolí. V tu chvíli se jeden z podřízených na Pamelu a její asistentku podívá a má vizi. V ní obě ženy oděné do odhalujících plavek tančí u sebe a přitom jejich tělo polévají proudy smetany. V tu chvíli ale Pamela, manažerka v kostýmu, vyruší ze snění podřízeného Adama a táže se ho důrazně, jakou doménu vymyslel. On odpovídá Crazydomains. Pamele se nápad líbí a když její asistentka nabídne muži smetanu do kávy, on vzrušeně řekne "ano" a zadívá se jí do výstřihu.

"Mělo to být troufalé a neočekávané, ale podle úřadu to zašlo za hranice slušnosti," uvedla prezidentka úřadu Fiona Jollyová.

"Za vším stojí feministky na internetu, které naši reklamu napadly a očernily," nesouhlasí Gavin Collins, manažer firmy Crazy Domains. Proti rozhodnutí úřadu prý bude bojovat, i když zřejmě tento zákaz, díky němuž zprávy o odvážném spotu obletěly svět, udělal firmě největší reklamu.