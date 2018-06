Australanka kojí šestiletou dceru. Je to normální, říká

„Nechte dítě a matku vybrat si, co je nejlepší pro ně, jejich okolí a rodinu. Když si všichni vybíráme, jsme si rovní. Normální věk, když se děti samy odstaví, je čtyři až osm let,“ míní matka tří dětí.

Australanka dceru kojí pravidelně před spaním a také během dne, když má holčička chuť. Hodlá v tom i nadále pokračovat. Je přesvědčená, že díky mateřskému mléku má dobrou imunitu.

„Někdy to chutná jako cukrový špalek. Chutná to jako hodně různých věcí. Dělám to nejradši ze všeho, když nejsem ve škole. Mělo by to dělat více dětí, protože je to dobré,“ řekla Aminah magazínu Woman’s Day.

Maha Al Musa, která organizuje kreativní umělecká duchovní cvičení na přípravu k porodu a učí prenatální břišní tance, věří v sílu mateřského mléka a podle ní má také díky kojení s dcerou blízký vztah.

Je vhodné kojit starší dítě?