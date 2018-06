Australance prošel ústy blesk a popálil konečník

Sedmadvacetiletá dívka si čistila zuby ve své koupelně, venku mezitím řádily hromy a blesky. Jeden proud elektrické energie z nebes pronikl do domu potrubím.

Když se Natasha skláněla k vodovodu, aby si vypláchla ústa od pasty, blesk do ní vnikl. Vyšel ven konečníkem, ale to už si postižená nepamatuje, neboť upadla do bezvědomí. Jen náhodou přežila, nyní se zotavuje v nemocnici s popáleninami.

„Sklonila jsme svá ústa pod vodovod, abych si vypláchla pastu, když v tu chvíli musel blesk proniknout do domu. Nepamatuji si potom už nic, ale bylo mi později řečeno, že ten blesk cestoval vodovodní sítí a vnikl mi do úst, proletěl mnou a vyšel zase ven. Bylo to neskutečně bolestivé, cítila jsem, jak to prochází mým tělem, ale už si toho víc nepamatuji,“ svěřila novinářům Natasha ležící na nemocničním lůžku.

Bizarní příhoda nepatří mezi ojedinělé. Řada lidí zásah bleskem s většími či menšími poškozeními přežije. „Měla na nohou gumové koupací pantofle, takže namísto aby se blesk uzemnil průchodem nohami, vyletěl ven jejím pánevním dnem,“ vysvětlil ošetřující lékař.