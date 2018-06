Australan Packer prohrál v Las Vegas za tři dny 20 milionů dolarů

Vyznamenal se už loni v září rekordní prohrou v dějinách britského hazardu, když za třítýdenní "šňůru" prohrál 16 miliónů dolarů ve hře jedenadvacet.

Je tedy spočítáno, že tento dvaašedesátiletý magnát médií z konta za deset měsíců odepsal 40 miliónů. Jak ale podotýká týdeník, pro Packerovu peněženku je to nepostřehnutelný výdaj, protože osobní jmění hazardního hráče bylo loni odhadnuto na 8,2 miliardy australských dolarů (4,6 miliardy amerických).

Jeho vydavatelství je vlastníkem největšího australského kasina v Melbourne a televizního studia Nine Network.

Historky o Packerovi jsou součástí folklóru v Austrálii i Las Vegas. Je znám tím, že na jednu hru nesází nikdy míň než 100.000 dolarů. Patří mezi 150 tzv. velryb lasvegaských kasin, z nichž 80 procent jsou Asiaté. Co do hráčské touhy se mu prý vyrovnají jenom brunejský sultán a eso světového obchodu se zbraněmi Adnan Khashoggi, vyšetřovaný kdysi za ilegální prodej amerických zbraní do Íránu a podporu nikaragujským skupinám "contras".