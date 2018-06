Australan objevil velký asteroid směřující k Zemi

Muž okamžitě upozornil jednu americkou observatoř, která zveřejnila pozorování na internetové stránce. Asteroid se nachází 160 milionů kilometrů od Země, pohybuje se rychlostí 45 kilometrů za vteřinu a byl pojmenován AN10. V roce 2027 by měl proletět kolem Země ve vzdálenosti "pouze" 39 tisíc kilometrů."Je to první známý objekt, který by se mohl střetnout se Zemí, a je dost velký na to, aby způsobil katastrofu globálního rozsahu. V případě, že by AN10 dopadl na Zemi, do atmosféry by se dostalo tolik prachu, že by nastala zima," řekl astronom Ken Russell, který se v americkém Národním úřadu pro letectví a vesmír (NASA) zabývá nebezpečím objektů nacházejících se v blízkosti Země. AN10 je prý větší než asteroid, který zřejmě v roce 1908 dopadl a zlikvidoval velkou plochu lesa na Sibiři.Podle Russella ohrozí asteroid při průletu v roce 2027 některé družice a zopakuje to při návratu o jedenáct let později. Russell tvrdí, že AN10 není zas tak velký, aby nebylo možné odklonit ho ze Země z dráhy a předejít tak hrozící eventuální srážce.