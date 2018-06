Australan bez končetin sportuje, zpívá a před Valentýnem se oženil

Nick se navzdory normálnímu průběhu těhotenství narodil bez rukou a nohou. Jeho rodiče byli v šoku. "Má matka byla zdravotní sestra a vše dělala během těhotenství správně, přesto vinila sama sebe. Bylo to pro ně hrozně těžké, ale už od začátku se snažili, abych byl soběstačný. Táta mě hodil do vody, když mi bylo jen 18 měsíců, a učil mě plavat," popsal Nick deníku Daily Mail.

Jeho rodičům nikdy lékaři nevysvětlili, proč se u něj nevyvinuly končetiny. Trpí fokomelií, což je vzácná atrofická vrozená vada končetin. Nikdo v rodině tuto vadu neměl a jeho matka ani nepožívala během těhotenství žádné nebezpečné látky. Vše zjistili až při porodu.

U Nicka se vyvinula jen část levého chodidla, která mu umožňuje držet předměty a pomáhá s rovnováhou. Touto nohou Nick píše, a to nejen na klávesnici, ale i tužkou, díky ní i plave, kope do míče a dokáže téměř vše, co zdravý člověk.

Když se Nick narodil, jeho rodiče byli v šoku Rodiče chtěli, aby Nick chodil do školy s normálními dětmi.

V dětství vyzkoušel i elektronické ruce, aby se přiblížil svým spolužákům, kteří mu zpočátku dávali jeho odlišnost hodně najevo a Nick trpěl depresemi. Jejich tíha ho ale omezovala v pohybu a manipulace s nimi byla náročná.

Nick se postupem času naučil být úplně soběstačný. V sedmé třídě už byl zvolen zástupcem školy. Získal dva akademické tituly v oboru účetního a finančního plánování. V devatenácti letech si začal plnit svůj sen, že se stane motivačním řečníkem a svým životním příběhem bude povzbuzovat ostatní a přinášet jim naději.

V roce 2005 byl Nick nominován na cenu Mladý Australan roku. Pak se odstěhoval do Ameriky, kde předsedá mezinárodní neziskové organizaci a také řídí vlastní společnost Attitude Is Altitude, která se zabývá motivačními projevy, s nimiž projezdil celý svět a v roce 2010 byl i v Česku.

Nick věří, že každá překážka, se kterou se v životě setkáme, má nějaký smysl, záleží jen na našem postoji, zda ji překonáme.

V jeho životě mu hodně pomohla i víra. Jako evangelík se rozhodl zachovat si panictví až pro svatební noc. "Je velmi skromný, ale dostával vždy od žen nabídky k sňatku," prozradil deníku Daily Mail jeho přítel Steve Appel. Teď Nick našel tu pravou ženu, s níž chce založit rodinu, a 10. února si ji vzal.