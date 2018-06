Aukce předmětů z domu Michaela Jacksona vynesla milion dolarů

Největší zájem byl o tabuli, která bývala v kuchyni, a na niž zpěvákovy děti napsaly Miluji tě, tati. Prodala se za pět tisíc dolarů (97 tisíc korun). Skříň, na jejíž zrcadlo si sám Jackson psával "motivační" vzkazy, vynesla téměř 26 tisíc dolarů.

V dražební síni propukl spontánní potlesk, když po telefonu přihazující kupec vyhrál aukci zrcadla. "Cvič, piluj, březen, duben, naplno (podtrženo) květen," stojí v rukou psaném vzkazu, který se zjevně vztahuje k Jacksonovým přípravám na návratové turné This is It.

Nábytek, který obklopoval zpěváka Michaela Jacksona

V aukci byly kusy nábytku i díla umělců, která měl Jackson v losangeleském pronajatém domě na North Carolwood Drive, v němž se připravoval na nové koncertní turné. Zemřel v červnu 2009 na předávkování anestetikem propofol, jež používal jako uspávací prostředek pod dohledem lékaře. Letos v listopadu byl jeho lékař Conrad Murray odsouzen ke čtyřem letům vězení za neúmyslné zabití.

Mezi předměty, které se měly původně prodávat, bylo i čelo postele, v níž zpěvák zemřel. Na žádost příbuzných byla ale tato položka z aukce stažena. Za více než 15 tisíc dolarů se však prodala rohož, která byla pod postelí.

Ředitel aukční síně Darren Julien slíbil, že veškerý výtěžek z prodeje předá Jacksonovým dětem a matce Katherine.

Předměty, které putovaly do dražby zesnulého Michaela Jacksona

V aukci, která byla celá živě přenášena online, se celkem dražilo 524 položek. Prodávaný nábytek Jacksonovi nepatřil, měl ho jen pronajatý spolu s domem, ovšem hodnota všech předmětů, které Jackson před smrtí používal, závratně stoupla. Dům Julien's Auctions pořádal v minulosti aukce pro mnoho celebrit včetně Barbry Streisandové nebo Cher. Dle Juliena má Jackson mimořádné fanoušky.

"Celý týden přicházeli a nosili dárky. Nic podobného jsme ve vztahu mezi slavnými lidmi a jejich fanoušky neviděli," řekl. Jeho síň letos prodala bundu, kterou měl na sobě Jackson v klipu Thriller, za 1,8 milionu dolarů.