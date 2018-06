AUDIO: Z Banášové je zpěvačka, s Ledeckým zpívá Proklínám

"Nemám ke zpívání žádný zvláštní vztah. Janek mě oslovil a já na nabídku kývla. Jen jsem ho varovala, že veškerá rizika půjdou na jeho hlavu," směje se populární slovenská moderátorka, kterou znají i čeští diváci díky osobitému moderování Česko Slovenské SuperStar.

Nová verze hitu Proklínám, který už v roce 1991 Janek Ledecký nazpíval se Žentourem, vznikla během několika desítek minut.

Pro Banášovou to bylo příjemné profesní zpestření. "Profesionálně zpívat opravdu nebudu. Jen si čas od času ráda zabrouzdám v jiných vodách, ať už je to tancování, nebo teď zpěv," vysvětluje. "S Jankem se mi spolupracovalo příjemně, nenazvala bych to ani prací. Nemám z toho žádný profit, ani komerční," upřesňuje.

Zajímavostí je, že Janek Ledecký dlouho zvažoval, který ženský hlas by ke spolupráci využil. Když se ale s Banášovou setkal několikrát, a zjistil si, že má hudební talent, rázem bylo po starostech.

"Tři minuty před zahájením přímého přenosu Slovenka roku jsem se Adely zeptal, jestli zná písničku Proklínám. Řekla, že ano a že se jí moc líbí. Na to jsem se jí zeptal, jestli by si se mnou nechtěla zazpívat v chystaném remixu. Odpověď byla kladná," uvedl zpěvák.

Píseň Proklínám je dodnes jednou z nejoblíbenější skladbou, což dokazují i četná přání posluchačů rozhlasových stanic.

Na serveru YouTube pak existuje několik amatérských klipů, z nichž ty nejnavštěvovanější mají milionovou sledovanost. Pro zajímavost - zpívají je i osmnáctiletí chlapci, kteří v době jejího vzniku nebyli ještě ani na světě.