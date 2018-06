AUDIO: SuperStar má svou hymnu, poslechněte si ji dřív než v televizi

Playlist SuperStar 24.3.2013 Virgínia Buberníková

Alicia Keys - Empire State Of Mine Kristína Debnárová

Leona Lewis - Run

Karol Komenda

Lenny Kravitz – Are You Gonna Go My Way Natálie Kubištová

Pink - Rise Your Glass Adam Kukačka

Phil Collins - Against All Odds Štefan Pčelár

Elvis vs. JLX - Little Less Conversation Jaroslav Smejkal

Will Young - Light My Fire Veronika Stýblová

Guetta feat. SIA - Titanium Martin Šafařík

Goo Goo Dolls - Iris Daniel Šmidák

Enrique Iglesias - Hero (spain version) Sabina Křováková

Destiny's Child - Survivor (M. Jandová version) Tereza Mandzáková

Kelly Clarkson - A Moment Like This