AUDIO: Miss Válková zpívá s Vágnerem. Jako Grant s Barrymore

Chytlavý hit se v originálu jmenuje Way Back into Love, tedy cesta zpátky k lásce. Otextoval jej Pavel Vrba a její název je "Díky letů motýlů". Nový singl vyjde v Multisoniku do konce prázdnin. Jeho producentem je populární skladatel a hudebník a Karel Vágner, aranžmá je dílem Jiřího Škorpíka.

"Všiml jsem si v tisku, že Jitka Válková byla na hodině u profesora Eduarda Klezly. Zavolal jsem mu a zeptal se ho, zda na to má. A on mi odpověděl - má a velmi," řekl Karel Vágner.

Podle něj je kráska hudebně nadaná a prorokuje jí slibnou kariéru v případě, že by se zcela odklonila od přehlídkových mol. "Jitka má velice nadaný, zdravý hlas, příjemně mě překvapila. Dává do zpěvu svoji píli a také cit i srdíčko. Ve studiu byla velice jistá, takřka nic neopakovala. Byla perfektně připravena," dodal. Vágner, který chce s Válkovou dál spolupracovat a připravuje projekt jejího alba.

Duet z filmu Hudbu složil, slova napsal

Odborníci se shodují na tom, že Jitka s Josefem se k sobě hodí jak hlasově, tak i vizáží. A spolupráci ve studiu si pochvaluje i samotná Česká Miss.

Josef Vágner a Jitka Válková s Karlem Vágnerem

"Musím říci, že jsem z nahrávání nadšena. Pana Vágnera si nesmírně vážím a děkuji mu za tuto šanci. Při nahrávání byla super nálada. A Pepa Vágner je talentovaný, chytrý a velice skromný. Moc hezky se mi s ním i s ostatními spolupracuje. Myslím, že song bude mít u lidí úspěch," dodala Válková.