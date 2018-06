AUDIO: Krausová ze záznamu radí, jak se uvolnit před milováním

Soukromý skandál je hra ze současnosti. Groteskní příběh vypráví o mladém manažerovi, který v dluzích využije celosvětové pandemie upřímnosti a pokusí se kvůli penězům svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si uměl představit, jak velký skandál tím způsobí.

Premiéra hry Patrika Hartla proběhla v červnu v rámci osmého ročníku METROpolitního léta hereckých osobností. Po krátké letní pauze je znovu na scéně Divadla Palace a s ní i netradiční role Jany Krausové, hrající specialistku na uvolňování před milostným aktem.

"O namluvení hlasu na CD mě požádal Patrik, se kterým se známe už deset let od zkoušení Otevřeného manželství. Trochu mě to zarazilo, protože s tím nemám zkušenosti. Nicméně jsem jako jindy spoléhala na něj. Vždycky mě jako režisér inspiruje a pod jeho vedením to nikdy nemůže být špatně. Celý text mi geniálně předříkával, vypadal dost fundovaně," řekla iDNES.cz Krausová.

Kryštof Hádek jako PR manažer ve hře Soukromý skandál

Hlavni roli snaživého PR manažera má na triku Kryštof Hádek. V dalších rolích se objevuje Eva Holubová, coby jeho nekompromisní nadřízená, a Maroš Kramár, její manžel, přední virolog. Křehkou manželku hlavního hrdiny ztvárňuje Kristýna Fuitová Nováková a poprvé se na divadelních prknech objevil i televizní hlasatel Alexander Hemala.

"Není pro mě jednoduché režírovat vlastní texty. Autorsky mě to sice velmi těší, protože ve vlastní režii mám příležitost scénicky vytvořit kompletně vlastní svět a jsem velmi svobodný, ale není to snadné. Jako režisér sám na sebe jako na autora často nadávám a velmi důsledně se snažím zpracovávat text, jako by byl cizí," řekl ke své dvojroli Patrik Hartl.

Maroš Kramár a Alexander Hemala ve hře Soukromý skandál Eva Holubová a Maroš Kramár ve hře Soukromý skandál

Soukromý skandál zůstává po letních představeních součástí stálého repertoáru divadelní společnosti Studio DVA.