AUDIO: Kraus se obul do pornominulosti Evy Decastelo, nešetřil ani lidovce

Jan Kraus, který na Primě uvádí vlastní show, komentuje denní události i v pořadu Kraus a blondýna na rádiu Frekvenci 1. Když se na přetřes dostala skutečnost, že tvář kalendáře KDU-ČSL - třiatřicetiletá laborantka Jana Škrabalová - fotila porno snímky, nezapomněl opomenout stejnou minulost moderátorky Evy Decastelo.

"Taková drobná chybka. Ale je něčím typická pro lidovce, je škoda, že v kalendáři nepředstavovala nějakou Panenku Marii nebo Matku Terezu, o to by to bylo bolestnější zjistit, že je to pornoherečka," přiléval olej do ohně.

"Tady máte taky pornoherečku Aichmajerovou (po svatbě Decastelo - pozn. red.), která se dává jako moderátorka a všude o ní mluví, ale nejdřív byla pornoherečkou. To jenom v Česku můžete mít tenhle kariérní postup. Porno a dneska dělá v televizi pořad Maminka na TV Barrandov. To je maminka bez dezinfekce, takzvaně," uvedl Kraus.

Vzápětí nešetřil ani samotnou lidoveckou stranu, snažící se stavět svou existenci na "tradičních hodnotách". "Je to takové typické lidovecké, ale lidovci jsou v politice trochu porno, takže je to v pořádku," uzavřel herec a moderátor.

Proč se Jan Kraus do moderátorky Evy Decastelo obul, není jasné. Nejen vzhledem k principům kolegiality, ale i jejich dlouholeté spolupráci na Krausově komedii Nahniličko, v níž Decastelo vystupovala dlouhých 11 let.

"Naše vztahy byly vždycky nadstandardní. To, co pan Kraus řekl, beru jako jeho další nadsázku," řekla iDNES.cz Decastelo.