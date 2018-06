AUDIO: Bučková a Noid chtějí zpívat na diskotékách, poslechněte si je

"Elišce jsem napsal už tři písničky, dvě jsou v disco stylu, jedna je taková popovější. Takže se to zatím vyvíjí dobře, brzy bychom chtěli vyjet i mezi lidi na diskotéky. Eliška by zpívala, já bych jí dělal řidiče a bodyguarda," řekl iDNES.cz Václav Noid Bárta.

Píseň, kterou iDNES.cz přináší jako ukázku, nese název Retro. Jedná se o jednu z těch, s níž Bučková vystupuje veřejně.

Noid do své partnerky investuje vlastní čas i talent především proto, že v České Miss z roku 2008 vidí nemalý hudební potenciál. Obdivuje její barvu hlasu a pěvecký výraz. "Musím říct, že Eliška zpívá výborně. Zpívá odmalička, je navíc z muzikantské rodiny, je to prostě znát. Špičkově intonuje, má jemný éterický hlas, nepatří mezi ty mladé zpěvačky, které to tam perou, aby za každou cenu byly energické. To je její přednost," objasňuje muzikant a skladatel.

Václav Noid Bárta momentálně působí v několika hudebních projektech, hraje a zpívá v muzikálech Carmen, Robin Hood i Jesus Christ Superstar, s nímž nyní oslavil stou reprízu.

Byla to také chvíle, kdy mohl rekapitulovat, jaké svízelné chvíle na jevišti prožil. Nezřídka se stává, že se zpěváci a herci nechtěně odkloní od scénáře, což v praxi většinou znamená, že se diváci zasmějí od srdce. Tedy v případě, že si vůbec všimnou, že k přešlapu došlo.

Jesus Christ Superstar: Jiří Korn, Bára Basiková, Kamil Střihavka a Václav Noid Bárta

"Teď se mi povedla skvělá věc. Místo "Co Mohamed? Pohnul horou? Máte mešity?" se mi povedlo říct "Co Mohamed? Pohnul horou? Máte mačety?". To se mi moc nepovedlo, za to se omlouvám, Kamil (Střihavka - pozn. red.) se na mě okamžitě zatvářil, jako bych byl největší debil. Dostal jsem vynadáno i od choreografa Pavla Strouhala, příště se raději zklidním," slibuje Václav Noid Bárta.

Jen co se uzavře divadelní sezona, hodlá si po dvou letech dopřát plnohodnotné prázdniny. Jak jinak než po boku Elišky Bučkové. "Čundr, ryby, motorka... A nic jiného," těší se muzikant.

Líbí se vám zpěv Elišky Bučkové?