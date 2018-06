Martinez mě chtěl zabít, říká Aubry po bitce u Halle Berry

Gabriel Aubry se po bitce nesmí přiblížit na devadesát metrů ke své dceři, její matce a jejímu snoubenci. Rozhodl o tom losangeleský soud (více zde).

Model teď ale na francouzského herce podal žalobu. Tvrdí, že ačkoli byl z domu herečky ve čtvrtek 22. listopadu odvlečen v poutech, je on obětí a snoubenec jeho bývalé přítelkyně se ho pokusil zabít. Olivier měl Gabriela surově napadnout a zmlátit, přičemž mu prý vyhrožoval, že příště ho už zabije.

Halle Berry a Olivier Martinez, který skončil po bitce s Gabrielem Aubrym se zlomenou rukou (Los Angeles, 22. listopadu 2012).

"Stál jsi nás už tři miliony dolarů. Až příště uvidíš soudce, řekneš mu, že budeš jezdit do Paříže, nebo tě zabiju," vyhrožoval prý Martinez. Tuto větu Aubry citoval ve své výpovědi k žalobě.

Podle předběžného opratření se teď k němu nesmí Olivier Martinez přiblížit na devadesát metrů.

Aubry v žalobě také uvádí, že se prý dcera Nahla snoubence její matky bojí. Když jí odevzdal chůvě, Martinez údajně prohlásil, že si musí promluvit. Pak následovala potyčka.

"Najednou na mě pan Martinez skočil zboku a praštil mě tak, že mě srazil na zem. Nepřestával do mě bušit a to dvakrát či třikrát, kopal mě do žeber kolenem či nohou, vzal mou hlavu do rukou a bušil jí o beton. Stalo se to vše tak rychle a náhle, že jsem vůbec útok pana Martineze nezaregistroval a tudíž jsem nebyl schopen se bránit," popsal Aubry útok v žalobě a pak také následovalo vyhrožování zabitím.

Policie z domu herečky odvezla v poutech modela, toho pak v nemocnici ošetřovali a podle zprávy měl zlomené žebro, odřenou hlavu, podlitinu pod levým okem a natržená ústa, což vyžadovalo několik stehů. Martinez skončil s poškozením pravé ruky a krku.

Herečka se s modelem soudí kvůli dceři Nahle. Berry se chtěla odstěhovat do Paříže za Martinezem a dceru vzít s sebou. Tomu ale Aubry brání. Soudy zatím nahrávají otci a Berry přesun do Francie zakázaly.