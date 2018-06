Atraktivní sportovkyně odrazují ženy od cvičení

"Společenská představa ženskosti přikazuje ženám, aby se chovaly určitým způsobem, jestliže chtějí sportovat. Svalnaté ženy jako Mary Pierceová jsou na tom mnohem hůře než Kurnikovová, která je považována za jednu z nejlepších modelek v roli sportovkyně, přestože není tak dobrá jako Pierceová nebo sestry Williamsovy," tvrdí Choiová.

Tento dojem prý posiluje negativní vnímání sportovkyň, které neodpovídají tradičnímu ideálu ženství jako například Martina Navrátilová. To by mohlo vysvětlovat, proč 80 procent žen dostatečně necvičí s cílem zlepšit si zdraví, domnívá se psycholožka.

"Ženy ve sportu jsou obdivovány za to, jak vypadají, ne za to, jak jsou dobré. To vysílá velice negativní signál o cvičení ženám obecně," vysvětluje doktorka. Když média informují o atletkách, zaměřují se převážně na jejich vzhled a rodinný život, nikoli na výkony. "Studovala jsem zprávy o Gunnellové během Her Commonwealthu a vše se točilo kolem toho, jak má pěkně upravené vlasy a jak je ženská," uvádí Choiová.

Během rivality mezi tenistkami Martinou Navrátilovou a Chris Evertovou dostávala Evertová vždy větší sponzorské příspěvky než Navrátilová, i když ta vyhrála více turnajů. Neskrývaný lesbismus Navrátilové a jiných úspěšných sportovkyň vedl rovněž k vytvoření představy, že sport je činnost nevhodná pro ženy.

"Opravdu si myslím, že toto způsobuje, že ženy nesportují. Americký profesionální golfový okruh se snaží prosazovat vdané hráčky s dětmi a Kingová ztratila sponzory, když se ukázalo, že je lesbička. Ženy chtějí vyniknout, ale když se podívají na skutečný stav věci, středem zájmu je jejich sexualita," tvrdí psycholožka.

Choiová prý nedává vinu sportovkyním, které využívají svého vzhledu, aby vydělávaly peníze jako Kurnikovová, která předvádí modely podprsenek, nebo Lewisová, která pózovala nahoře bez. "Mnoho atletek dostává tímto způsobem více sponzorských příspěvků a když chcete vydělávat, toto je jedna z možností, kterou můžete zvolit," prohlašuje Choiová.

Jestliže ženy začnou sportovat, je pravděpodobné, že rychle přestanou, protože mají údajně sklony považovat to za způsob jak zlepšovat svůj vzhled místo zdraví. "Stanovují si nereálné cíle a pokud je nedosáhnou, vzdávají to, přestože začínají mít užitek z toho, že posílí svaly a výkonnost," dodává psycholožka.