Astrolog: Taťána to nebude mít v životě jednoduché

"Postavení hvězd ukazuje, že Taťána má teď období, kdy bude vyloženě katapultována do velkého světa," pokračuje Gelnar, který krátce před finále Miss ČR uhodl, že se vítězkou stane právě Kuchařová. - více zde

"Uran naznačuje náhlou změnu, která Táně napomůže k penězům a vynese ji na výsluní, nabídne možnost sebeuplatnění a mnoho dalších možností spojených s přízní mužů, partnerstvím a prožíváním sexuality."

Podle astrologa ale bude Táťána pod obrovským tlakem, který se na ní bude podepisovat, bude jí brát zdraví i vlastní osobnost. "Pokud bych jí měl radit, tak si k sobě měla sehnat opravdu schopného (to znamená ověřeného a s dobrou pověstí) manažera a možná i právníka, který ohlídá věci vztahující se k dodržování smluv a zákonů. Právě v této oblasti mohou v pozdější době nastat problémy – pokud už nenastaly.

Musí zapojit všechny síly

Také se mi jeví, že Taťána může jednat neuváženě, že její rozhodnutí budou činěna pod vlivem jejího nevědomí. Prostě může se nějak rozhodovat, aniž by pak dokázala vysvětlit, proč se rozhodla tak či onak. Asi by byl dobrý také nějaký odborník na duši, neboť je velmi pravděpodobné, že se bude jen velmi nesnadno v sobě orientovat.

Ona sama je totiž velice komplikovanou bytostí, která to v životě nikdy nebude mít jednoduché. A aby vše, co na ni teď bude naloženo, zvládla, musí zapojit všechny své síly. Nejlepší by bylo zařadit do svého každodenního života jógu nebo nějaké meditační techniky, které by jí zajistily na část dne zklidnění, možnost sama nad sebou popřemýšlet a vnímat kam a za čím jde. Ideální by také pro ni bylo, kdyby si nechala od opravdových odborníků vyložit svůj horoskop a podle něj se také zařídit.

Také partnerství nebude bez komplikací

Jejím životním úkolem, který si její duše předsevzala pro tento život, je naučit se vytvářet hodnoty. Pro většinu obyčejných smrtelníků to znamená naučit se vydělávat peníze a umět získat majetek. Taťána sice k tomu zřejmě bude mít velkou příležitost, avšak je otázkou, zda ji o vše, co bude schopna vydělat, nepřipraví instituce, organizace nadnárodního charakteru či lidé okolo. Zde by se měla mít na pozoru a bedlivě si tuto oblast konání pohlídat.

V oblasti partnerství to také bude mít velmi komplikované. Měla by se velmi pečlivě snažit chápat sebe sama, co po partnerovi vlastně chce a zda ji to někdo je schopen poskytnout. Jen tak si může nějakého partnera udržet." - více zde