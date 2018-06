Astrolog: Největší šance má Zeman

Richard Stříbný Osmnáct let působil Stříbný jako vědecko-výzkumný pracovník v oboru elektrochemického zkoumání korozních procesů. Pracoval jsem ve výzkumném ústavu a paralelně se zabývat astrologií. Studoval různé filosofie, má rozsáhlou knihovnu duchovní, ezoterické a filosofické literatury. V roce 199O založil s kolegy Astrologickou společnost.

Vědomosti a poznatky využívá jako poradce - astrolog. Pravidelně přispívá do časopisu Astro. "Astrolog by měl podle mého názoru být v jistém smyslu renesančním člověkem, ovládajícím různé disciplíny, protože problémy klientů jsou skutečně velice různorodé a specifické a alespoň částečná orientace astrologa v příslušném oboru pochopitelně věci prospěje."