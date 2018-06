Asterová je posedlá Sámerem

Teď už se nemůže dočkat reprízy své hry Celofán, která je naplánována na 18. ledna. Pozvala na ni totiž Sámera Issu, jenž byl v SuperStar jejím favoritem. A rodinným miláčkem zůstal i nadále.

„U nás doma je 'sámerovská hysterie' oprávněná. S dcerou Aničkou ho milujeme. Hrozně se mi líbí jeho cédéčko a vůbec. Dokonce jsem jeho jméno zapasovala i do své hry. V jedné větě říkám: Aničko, nemůžeš si vzít tričko se Sámerem, protože je ve špíně; a ve druhé: Já ti dám takového Sámera, že jsi to v životě neviděla,“ vypráví.

Se Sámerem Issou je prý v telefonickém kontaktu. Teď se těší, že ho zase uvidí. Slíbil, že se na ni do Reduty přijde podívat i s maminkou.

Asterová doufá, že jí do té doby trochu dorostou vlasy a zakryjí experiment, který si na hlavě nechala udělat koncem minulého roku. „Pořád jsem nosila vlasy do obličeje a patku. Moje kadeřnice Petra mi čelo odhalila a přesvědčila mě, že to není neslušivé, jak jsem se domnívala. Ukázala mi dokonce i fotky Sharon Stoneové, která to má také tak. Mně se sice účes líbil, ale pak už málokomu. Všichni mi říkali, že mě snad stříhaly děti. A tak si to zase nechám dorůst a vrátím se ke klasice,“ tvrdí Jitka Asterová.

Herečka má za sebou vedle Vánoc i oslavu kulatého výročí narozenin. V prosinci jí bylo pětačtyřicet let. „Oslavila jsem to velmi příjemně, na akci Vánoce v Broumově. Od jejího pořadatele Davida Novotného jsem dostala výborné červené, bílé a růžové odrůdové víno. Sešlo se tady strašně moc osobností, zpívali jsme tam pro děti z dětských domovů. Byla to taková netradiční oslava narozenin, ale moc příjemná,“ říká.