Asterová glosuje bulvár na Barrandově, Primě se do cesty nestaví

"Pořad tohoto typu jsem chtěla vždycky dělat. Kdyby to nebyl šálek mého čaje, nešla bych do toho," řekla iDNES.cz Asterová.

Paradoxní přitom je, že se společenskému životu spíš vyhýbá, jak ale dodává, na obrazovce si ho hodlá užít. "Jsem ze showbyznysu na nervy, nikam nechodím, bulváru nic nepodávám, proto si ho ráda podám na obraze," slibuje.

Na vlastní hodnocení si Asterová zatím netroufá, přenechává to jiným. První reakce jejího okolí jsou ale pozitivní. "Hodnotit sama sebe je těžké, to musí udělat někdo jiný a kdybych řekla, jak se na to dívají mí známí a rodina, tak bych se tady jenom chválila. Ono si to musí sednout, sama si musím najít tu polohu. Jsem vystudovaná herečka, ne moderátorka, takže si v té roli musím najít svoje," vysvětluje Jitka Asterová, která již devět let moderuje rozhlasový pořad Sexy život, a i v tomto případě chvíli trvalo, než si všechno sedlo.

Jaká byla sledovanost úvodního dílu Prominentů, bude jasné v nejbližších dnech.

Vedení TV Barrandov ale slibuje, že dramaturgicky nehodlá jít do přímého střetu s Top Star magazínem. "Prominenti mapují svět showbyznysu jiným způsobem než Top Star, máme například dětskou rubriku – Hvězdy očima dětí, naše rozhovory se budou snažit celebrity představit v osobnější poloze, nejen z večírků," řekl iDNES.cz Janis Sidovský, ředitel marketingu TV Barrandov.

Konkurenční Prima, která má na rozdíl od digitální TV Barrandov větší pokrytí, se odlivu diváků nebojí. Top Star už dřív prověřil střet s pořadem Přísně tajné, který vysílala Nova. "Top Star magazín patří mezi televizní stálice a naše rodinné stříbro, které se u diváků těší oblibě. V současně době připravujeme pro diváky speciály, které budou přinášet na obrazovky životní příběhy hlavních hvězd českého showbyznysu. Diváci se tedy mají na co těšit," uvedla tisková mluvčí Primy Jana Kocová.

Pořady by si neměly konkurovat ani časem vysílání - Top Star běží ve středu večer, Prominenti v neděli večer.