Asterová chystá one woman show

"Hrát by se mělo v Praze v Klubu Lávka, jen ještě nevím kdy. Myslím, že do roka a do dne bude Celofán na světě," dodává.

Jitka Asterová, která má v současné době na Frekvenci 1 pravidelný rozhlasový pořad Sexy život, je vůbec nejvíc zatížená rodičovskými starostmi.

„Obě děti jsou hyperaktivní. Když jsou spolu, pořád se hádají a já musím řešit jejich konflikty,“ stěžuje si na desetiletou Aničku a pětiletého Adama.

Ožívá, když vypráví o jejich dětských snech. „Anička chce být detektivka. Zřejmě se jí zalíbily zahraniční detektivní filmy a má dojem, že to u nás chodí stejně jako venku. Doufám, že ji to brzy opustí a nepůjde k pražské kriminálce. To bych se asi zbláznila.“

Adam zatím vysněnou profesi nemá. O tom, čím bude, uvažuje jeho máma. „Chtěla bych z něj mít buď sommeliéra nebo barmana. Kdyby mi připravoval koktejly a dělal při tom pořádnou barmanskou show, to by se mi líbilo.“

Jitka ještě přiznává, že by se jí také zamlouvalo, kdyby se jednou vdala, ale hned s úsměvem dodává, že k tomu musí být dva. „Svatbu bych klidně chystala, ale musím říct, že to rozhodně není sen ani nějaký cíl mého života.“