Asterovou uvařil premiérový přímý přenos, Rottrová ohlásila konec

"Měla jsem strašnou trému, ale fakt strašnou," řekla iDNES.cz Jitka Asterová jen pár minut poté, co doběhly titulky ankety Česká hvězda 2011, kterou poprvé vysílala živě z Hudebního divadla Karlín TV Barrandov.

Herečka si tak poprvé po mnoha letech vyzkoušela sílu přímého přenosu, který je pro každého moderátora zkouškou nejen osobní pohotovosti a obratnosti, ale také vlastních nervů. Televizi ale záměr vyšel: vedle méně zkušené Asterové stál ostřílený Jan Rosák, který s přímými přenosy má bohatou zkušenost.

Jitka Asterová po skončení přímého přenosu

Česká hvězda 2011 Muž roku - Michal Dlouhý Žena roku - Marie Rottrová Síň slávy - Karel Gott Objev roku - Gabriela Gunčíková Moderátoři: Jitka Asterová a Jan Rosák

"Na přímých přenosech jsem v podstatě vyrostl. Videostop se dřív vysílal jenom přímým přenosem. Máte ale pravdu, že teď jich v televizi moc nebylo, trénoval jsem jen v rádiu," objasnil Rosák, který v nejmladší plnoformátové televizi v zemi moderuje Barrandovský videostop.

Zajímavostí je, že si Jitka Asterová odmítla v průběhu večera nasadit tzv. ucho, do kterého se ozývá režisér s pokyny. Veškeré instrukce na pódiu jí tak předával pouze Rosák. S čím ale nešetřila, byla výška podpatků.

"To nebyly podpatky, ale třiceticentimetrové jehly. Měla jsem nejen křeče do žaludku ale i do noh," smála se Asterová, jež se nebrání dalším živým přenosům, ovšem pod podmínkou, že se znovu potká na pódiu s Janem Rosákem.

Michal Dlouhý Na vavřínech neusínám, jen si občas zdřímnu, říká Karel Gott

České hvězdy roku

Sošku v kategorii Muž roku si odnesl herec Michal Dlouhý, do Síně slávy vstoupil Karel Gott, Objevem ruku byla zvolena zpěvačka Gabriela Gunčíková a Ženou roku pak její zkušenější kolegyně Marie Rottrová, jež ze záznamu oznámila, že se definitivně stahuje z pódií.

Marie Rottrová Vnuci Marie Rottrové Bruno a Max s maminkou

"Mám dům, zahradu, vnoučata a cítím, že už s tím časem musím naložit jinak," uvedla ve svém medailonku, jelikož si ocenění nemohla převzít osobně právě kvůli probíhajícím vystoupením. Dokonale ji ale zastoupili její vnuci Bruno a Max.

V rámci vyhlašování cen se na pódiu vystřídalo i několik zpěváků. Kromě Objevu roku Gunčíkové i Michal David, Lenka Filipová, Pavel Vítek či Monika Absolonová, jež zazpívala skladbu Náruč z připravované hry Vražda za oponou.